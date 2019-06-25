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МИД Ирана: санкции против Верховного лидера – это конец дипломатии

Политика

Вашингтон решил ввести санкции против Али Хаменеи и Джавада Зарифа

Тегеран, 25 июня 2019, 08:14 — REGNUM  Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что санкции США против Верховного лидера Али Хаменеи закрывают возможности для переговоров, об этом 25 июня дипломат написал на своей странице в Twitter.

«Введение бессмысленных санкций против Верховного лидера Али Хаменеи и главы внешнеполитического ведомства Джавада Зарифа — это закрытие возможности для переговоров»
АвАббас Мусави

Напомним, 24 июня президент США Дональд Трамп принял решение о введении санкций против иранского лидера, подобное решение стало ответом на уничтожение американского беспилотника в воздушном пространстве исламской республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп решил ввести персональные санкции против аятоллы Хаменеи

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Противостояние Ирана и США
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