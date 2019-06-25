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«Отрезанные» от РФ украинской границей — ростовских жителей переселят

Политика

На очереди — жители 11 домов

Ростов-на-Дону, 25 июня 2019, 08:26 — REGNUM  Жителей Ростовской области, проживающих в пересечённом российско-украинской границей посёлке Чертково, переселят. В настоящее время проживать на территории России намерены жители ещё 11 домов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

«Из бюджета Ростовской области уже направлено более 35,6 млн рублей на переселение жителей семи многоквартирных домов посёлка Чертково, которые оказались «отрезанными» украинской границей от России. В наших планах — переселение жильцов еще 11 домов, которые оказались в аналогичной ситуации», — сообщил Василий Голубев.

Сколько человек нуждаются в переселении, не уточняется. Также нет точных данных, сколько чертковцев уже справили новоселье на территории РФ.

ИА REGNUM отмечает, что проблема жителей Чертково обострилась в 2014 году, когда в Донбассе вспыхнула война. Граждане РФ (это и семьи с маленькими детьми) оказались за колючей проволокой. Ещё в марте 2015 года жители, чьи дома оказались на территории Украины, обратились за помощью к донскому губернатору.

В начале 2016 года пресс-служба главы Донского региона сообщила, что выделен первый транш в размере более 26,6 млн рублей на приобретение жилья для 20 семей. Затем в 2017 году сообщалось о второй части перечислений на разрешение жилищного вопроса в сумме 35 млн рублей — для жителей восьми многоквартирных домов.

Ранее по теме: Семьи Чертково, отрезанные от Дона украинской границей, переселят

Жизнь за колючей проволокой: чертковцев переселят с Украины на Дон

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Война в Донбассе
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