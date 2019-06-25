США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году. Такой шаг допускает президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что Трамп в беседе с доверенными лицами назвал договор несправедливым для США. Соглашение является односторонним, так как США обязуются помочь Японии в случае военной агрессии против неё, в то время как у японской стороны нет обязательства приходить на помощь американским вооруженным силам.

Конечного решения о выходе из договора нет, однако такой шаг со стороны Трампа весьма вероятен, уточнили собеседники агентства. Отмечено также, что отказ США от соглашения чреват новой гонкой вооружений, так как Японии придется искать иные способы защиты от угроз со стороны Северной Кореи и КНР.

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