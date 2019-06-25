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Нефтяники России и Казахстана договорились о компенсации за грязную нефть

Политика

Казахстан поставляет нефть по системе магистральных нефтепроводов «Транснефть» через морские порты Усть-Луга в Новороссийске

Нефтяники России и Казахстана договорились о компенсации за грязную нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Нур-Султан, 25 июня 2019, 08:13 — REGNUM  АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» договорились по вопросу возмещения затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга в результате «загрязнения» нефти в нефтепроводе «Дружба». Об этом 25 июня сказал генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, сообщает 25 июня агентство «КазТАГ».

По его словам, российская сторона предложила механизм компенсаций, который значительно упрощает расчет и выплаты за некачественную нефть. Механизм и сумма выплат будет представлена заинтересованным сторонам в установленном порядке, добавили в компании.

Напомним, 20 июня состоялось заседание правления международной ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге. В рамках заседания президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев встретился с генеральным директором АО «КазТрансОйл» Димашем Досановым.

Ранее в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что с 15 апреля по 6 мая 2019 года через порт Усть-Луга отгружено 598,9 тыс. тонн некачественной казахстанской нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане прокомментировали ситуацию с «загрязнением» нефти

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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