Нефтяники России и Казахстана договорились о компенсации за грязную нефть

Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» договорились по вопросу возмещения затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга в результате «загрязнения» нефти в нефтепроводе «Дружба». Об этом 25 июня сказал генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, сообщает 25 июня агентство «КазТАГ».

По его словам, российская сторона предложила механизм компенсаций, который значительно упрощает расчет и выплаты за некачественную нефть. Механизм и сумма выплат будет представлена заинтересованным сторонам в установленном порядке, добавили в компании.

Напомним, 20 июня состоялось заседание правления международной ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге. В рамках заседания президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев встретился с генеральным директором АО «КазТрансОйл» Димашем Досановым.

Ранее в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что с 15 апреля по 6 мая 2019 года через порт Усть-Луга отгружено 598,9 тыс. тонн некачественной казахстанской нефти.

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