Посольство США планирует «поддержать» украинских журналистов

Киев, , 08:04 — REGNUM Сотрудники отдела по делам прессы, образования и культуры посольства США в Киеве намерены реализовать на Украине проект, направленный на поддержку профессиональных украинских СМИ с устойчивым финансовым положением. Об этом говорится в соответствующем документе, с текстом которого ознакомились журналисты телеканала RT.

«Украинские специалисты из печатных, сетевых и вещательных СМИ (в рамках этого проекта) получат возможность обменяться опытом с американскими коллегами и пройти стажировку», — отмечается в документе.

Отмечается, что американская сторона уже объявила открытый конкурс на получение гранта среди некоммерческих неправительственных американских организаций.

Напомним, 20 июня на странице посольства Украины в США в социальной сети Facebook сообщалось, что палата представителей Конгресса США одобрила ряд законопроектов, предусматривающих выделение Украине $700 млн.

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