СМИ «уволили» вице-мэра Новосибирска

Новосибирск, , 08:01 — REGNUM Заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин, который курировал департамент энергетики и ЖКХ, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент по ЧС и мобилизационной работе, написал заявление об уходе с поста. Об этом сообщает издание «НДН.инфо» со ссылкой на «источник, близкий к мэрии города».

По данным СМИ, к Сафиуллину накопились претензии как со стороны горожан, так и мэра Анатолия Локтя — в том числе по уборке снега, содержанию дорог, проблемам с прохождением Главгосэкспертизы проекта станции метро «Спортивная» и позднему старту реставрационных работ в сквере у Монумента Славы.

Напомним, уроженец Самарканда 57-летний Данияр Сафиуллин возглавил департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска в 2011 году, а затем стал начальником департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. С мая 2015 года он был назначен заместителем мэра Новосибирска по городскому хозяйству, с в ноябре 2016 года — заместителем мэра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о том, что Сафиуллин намерен уволится в ближайшее время, появилась в новосибирских СМИ в начале мая. Тогда сообщалось, что он участвует в конкурсе на должность директора ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения».

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