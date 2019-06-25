МИД Франции об атаках на аэропорт Абха: «Должны прекратиться»

Париж, , 07:57 — REGNUM Франция осуждает нападение, совершенное йеменскими хуситами на аэропорт Абха, расположенный на юго-западе Саудовской Аравии, в результате которого погиб человек и более 20 получили ранения, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Эти атаки должны прекратиться. Мы подтверждаем нашу солидарность с Саудовской Аравией перед лицом продолжающихся посягательств на безопасность ее территории и ее населения. Мы выражаем наши соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция призывает избегать любой эскалации, которая может еще больше дестабилизировать регион, выступает за политическое урегулирование конфликта на основе переговоров.

МИД Франции активно поддерживает посредничество, возглавляемое специальным посланником ООН Мартином Гриффитсом, и призывает все стороны к участию для осуществления всех обязательств, принятых в Стокгольме в декабре 2018 года.

Напомним, Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая воюет с йеменскими повстанцами с марта 2015 года. 24 июня 2019 года аэропорт Абха был снова атакован при помощи беспилотников. Подобное нападение со стороны йеменских повстанцев произошло в ночь на 12 июня.

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