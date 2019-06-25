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В ДР Конго вернулся известный оппозиционер

Политика

Он намерен возглавить акции протеста несогласных с результатами президентских выборов, прошедших в декабре 2018 года

Киншаса, 25 июня 2019, 08:01 — REGNUM  Известный оппозиционер Жан-Пьер Бемба официально вернулся в ДР Конго после десяти лет жизни в изгнании, передает ВВС Swahili.

По информации компании телерадиовещания, Бемба вернулся в страну в воскресенье, 23 июня. Он прибыл из Брюсселя на частном самолете. В аэропорту Киншасы его встречала толпа сторонников. По их словам, Бемба вернулся в страну, чтобы оказывать поддержку другому оппозиционеру Мартину Фаюлу, который до сих пор не признал результаты президентских выборов, прошедших в декабре 2018 года.

После отбывания десятилетнего тюремного срока и оправдания Международным уголовным судом Бемба прибыл в ДР Конго во второй раз. Впервые он прилетел страну в августе 2018 года, чтобы принять участие в президентских выборах, однако в этом ему было отказано.

По прибытии Бемба обратился к своим сторонникам.

«Конституционный суд должен укреплять демократию в нашей стране, если он этого не делает, то он подобен раковой опухоли в системе государственных институтов. Вы видели, как в парламент попали люди, которые не были законно избраны… это порочит международный авторитет нашей страны», — заявил Бемба, имея в виду лишение должностей 20 оппозиционных парламентариев и вступление на их посты членов партии экс-президента.

Бемба намеревается возглавить демонстрации по отказу от принятия результатов выборов. Он будет официально поддерживать союз оппозиции Lamuka, сообщает ВВС.

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