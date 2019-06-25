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Правительство РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливо — СМИ

Политика

До 25 августа текущего года Госдумой РФ может быть принят законопроект о корректировке демпфера

Москва, 25 июня 2019, 07:48 — REGNUM  Соглашение с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен на бензин и дизель не планирует продлевать правительство Российской Федерации в связи с появлением измененного демпфирующего механизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.

По данным одного из собеседников агентства, до 25 августа текущего года Госдумой РФ может быть принят законопроект о корректировке демпфера, однако документ может вступить с силу уже с 1 июля. Таким образом, время на согласование параметров законопроекта и источников финансирования у правительства РФ еще есть.

Ещё один собеседник рассказал сотрудникам СМИ о том, что соглашения о параметрах демпфера, а также источниках его финансирования, уже фактически согласовали Минэнерго и Минфин. Работа над итоговым вариантом текста законопроекта уже ведется.

Как передавало ИА REGNUM, правительство РФ и нефтяники договорились о заморозке цен на топливо в ноябре 2018 года. Действие соглашения истекает 1 июля текущего года.

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