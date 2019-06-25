В Бурятии по тревоге подняли пять соединений армии ВВО

Улан-Удэ, , 07:36 — REGNUM Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, были подняты по тревоге, сообщает 25 июня пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что военные были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности. Военнослужащие отработали оперативный выход боевой и спецтехники из пунктов дислокации в ночное время и приступили к совершению марш-бросков.

К проверке боеготовности были привлечены ракетные, артиллерийские, мотострелковые и танковые соединения, а также бригада связи и подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Центральном военном округе (ЦВО) по решению президента России Владимира Путина началась внеплановая проверка боеготовности. Мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются террористические угрозы.

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