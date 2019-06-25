На пост губернатора Челябинской области претендуют 14 человек

Челябинск, , 07:35 — REGNUM В Челябинской области закончилось выдвижение кандидатов на пост губернатора. Свои документы в облизбирком предоставили 14 кандидатов.

Из них восемь самовыдвиженцев и шестеро выдвинутых различными партиями. Документы сдали врио губернатора Алексей Текслер, депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), депутат Челябинской городской думы Константин Нациевский (КПРФ), лидер областного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, бывший осбудсмен Алексей Севастьянов и другие.

Отметим, ранее глава облизбиркома Сергей Обертас ожидал, что свои документы сдадут 12−14 кандидатов. Этот прогноз оправдался.

Напомним, выборы губернатора назначены на 8 сентября.

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