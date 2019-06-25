В Иракском Дохуке запретили вывеску с надписью «Курдистан»

Эрбиль, Ирак, , 07:39 — REGNUM В иракском Дохуке местные власти распорядились убрать вывеску «Курдистан» с офисам местной курдской партии, об этом 25 июня сообщает BasNews.

Глава местной «Коммунистической партии Курдистана Ирака» Шех Садик заявил, что местные городские власти настаивают на том, что использовать данный термин запрещено.

Напомним, офис указанной партии был закрыт в октябре 2017 года после конфликта между Эрбилем и Багдадом, а открыт был лишь 20 июня 2019 года.

В сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона, последствием данного шага стало вытеснение курдских сил из спорных территорий.

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