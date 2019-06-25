Украинскому блогеру Шарию отказали в регистрации на выборах в Раду

Киев, , 07:31 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не зарегистрировала известного блогера Анатолия Шария на предстоящих парламентских выборах, сообщили 24 июня в пресс-службе ЦИК.

«Отказано в регистрации кандидатам в народные депутаты Украины Шарию А. А. и Евтухову Е. А., включенным в избирательный список политической партии «Партия Шария» под №1 и № 5, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019», — сказано в сообщении.

Причиной отказа стало то, что Шарий последние пять лет жил за пределами Украины.

«По информации из открытых источников, Шарий более пяти лет назад выехал за границу и длительное время проживает за пределами Украины. Имеющиеся в наличии у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания на Украине на протяжении последних пяти лет», — отметили в ЦИК.

Как сообщало, ранее ЦИК Украины отказал в регистрации кандидатам в депутаты от партии «Рух новых сил» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам политик считает, что это произошло под влиянием бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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