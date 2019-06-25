В Грузии предложили альтернативный способ восстановления турпотока из РФ

Тбилиси, , 07:24 — REGNUM Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить из аэропортов Баку (Азербайджан), Еревана (Армения) и Трабзона (Турция) бесплатные автобусы, которые будут доставлять российских туристов в Грузию, сообщает 25 июня РИА Новости.

По его словам, российские туристы якобы попросили владельцев грузинских гостиниц найти альтернативные пути приезда в Грузию. Кроме того, добавил он, также свою готовность в создании чартерный рейсов выразили Украина и Казахстан.

Алавердашвили отметил, что введенные Россией временные ограничения на авиасообщения могут принести Грузии убыток в размере до $750 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин своим решением временно ограничил авиасообщение с Грузией. Запрет вступит в силу 8 июля. Мораторий вызван опасениями российского руководства за судьбу граждан страны. Возобновление воздушных перевозок из России в Грузию возможно после того, как обстановка в Тбилиси вернется «в нерусофобское русло», заявили в Кремле.

Читайте также: В Кремле объяснили решение Путина приостановить авиасообщение с Грузией