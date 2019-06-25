Украинские поправки не прошли: Россию пригласили на заседание ПАСЕ

Страсбург, Франция, , 07:37 — REGNUM Российская делегация официально приглашена на июньскую сессию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом говорится в резолюции ассамблеи, принятой на заседании в Страсбурге.

Несмотря на усилия Украины по затягиванию процесса рассмотрения проекта резолюции о возвращении России в ПАСЕ, парламентарии проголосовали за принятие изменений в регламент, которые открывают путь к возвращению российской делегации.

Из 190 голосовавших парламентариев, за резолюцию высказались 118, 62 были против, а ещё 10 — воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили внесённые Украиной более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении делегации России в ассамблею. По словам депутата украинской Рады Георгия Логвинского, поправки к рассматриваемому документу были поданы с целью затянуть его рассмотрение.

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