Вторник, 25 Июня 2019 года
07:37:37 МСК

Украинские поправки не прошли: Россию пригласили на заседание ПАСЕ

Политика

Из 190 голосовавших парламентариев, за резолюцию высказались 118

Страсбург, Франция, 25 июня 2019, 07:37 — REGNUM  Российская делегация официально приглашена на июньскую сессию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом говорится в резолюции ассамблеи, принятой на заседании в Страсбурге.

Несмотря на усилия Украины по затягиванию процесса рассмотрения проекта резолюции о возвращении России в ПАСЕ, парламентарии проголосовали за принятие изменений в регламент, которые открывают путь к возвращению российской делегации.

Из 190 голосовавших парламентариев, за резолюцию высказались 118, 62 были против, а ещё 10 — воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили внесённые Украиной более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении делегации России в ассамблею. По словам депутата украинской Рады Георгия Логвинского, поправки к рассматриваемому документу были поданы с целью затянуть его рассмотрение.

Читайте также: Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить