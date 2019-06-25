В ФРГ «Левые» призывают прекратить военные учения из-за авиакатастрофы

Шверин, Германия, , 07:37 — REGNUM Германская партия «Левые» призывает прекратить военные учения в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания в связи с крушением двух истребителей Eurofighter, передает канал n-tv.

В военных учениях нет необходимости, они представляют угрозу для людей и окружающей среды, заявил лидер левой фракции в местном ландтаге Петер Риттер.

«Мы ожидаем быстрого объяснения причин катастрофы, чтобы подобные инциденты можно было предотвратить и исключить дальнейшую опасность для населения», — сказал он.

Один из столкнувшихся самолетов упал в непосредственной близи от коммуны Носсентинер-Хютте, другой на удалении в несколько километров в лесной зоне. При работе на месте падения два пожарных были отравлены ядовитым дымом. Как сообщало ИА REGNUM, один из пилотов был найден погибшим среди обломков, другой смог катапультироваться. Столкновение произошло днем 24 июня.

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