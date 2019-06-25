Макрон обсудит с Трампом иранскую проблему в кулуарах G20

Марсель, Франция, , 07:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 24 июня, что встретится в кулуарах «Большой двадцатки», которая состоится в эти выходные в Японии, со своим американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить иранскую проблему, сообщает Le Figaro.

«У меня будут встречи в кулуарах G20, у нас будет обмен мнениями в формате G20, и у меня, очевидно, будут особые переговоры с президентом Дональдом Трампом», — заявил Эммануэль Макрон журналистам после средиземноморского саммита, организованного в Марселе.

Известно, что саммит G20 пройдет с 28 по 29 июня 2019 года в Осаке (Япония).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит двух берегов Средиземного моря проходит в Марселе с 23 по 24 июня 2019 года. Саммит объединяет пять стран Северной Африки (Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис и Ливия) и пять стран Западной Европы (Португалия, Испания, Франция, Италия и Мальта).

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон примет участие в Средиземноморском саммите в Марселе