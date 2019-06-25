Украина решила раскрыть правду, в СЕ признали мощь РФ: Радио REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1623.

Читайте ранее в этом сюжете: Вузы РФ не для всех – в чём плюс и для кого минус? Радио REGNUM