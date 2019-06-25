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ПАСЕ отклонила более 200 поправок Украины к резолюции о возвращении России

Политика

Внесённые украинской делегацией поправки не нашли поддержки большинства

Страсбург, Франция, 25 июня 2019, 02:10 — REGNUM  Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили внесённые украинской стороной поправки к проекту резолюции о возвращении делегации России в ассамблею. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее депутат Верховной рады Георгий Логвинский сообщил, что представители Украины подали 226 правок к рассматриваемому документу с целью затянуть его рассмотрение.

«Минимальный срок рассмотрения — часов шесть. Это наверняка поломает планы России и их проводников», — заявил парламентарий.

Напомним, украинская делегация всеми силами пытается на допустить возвращения представителей России в ПАСЕ, хотя за это выступают большинство членов ассамблеи.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Украины сообщили, как они будут срывать возвращение в ПАСЕ РФ

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