Военная разведка США сомневается в готовности КНДР к разоружению

Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Военная разведка Соединенных Штатов предполагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын не готов к проведению денуклеаризации, заявил директор Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) генерал-лейтенант Роберт Эшли в интервью телеканалу Fox News.

«Мы в разведсообществе продолжаем считать, что Ким Чен Ын не готов к проведению денуклеаризации», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн заявил, что Соединенным Штатам и КНДР не удалось договориться о содержании понятия «денуклеаризация». По его словам, без четкого понимания, что же такое «денуклеаризация», стороны не знают, в каком направлении двигаться.

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