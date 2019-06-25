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Автомобиль с военнослужащими ВСУ подорвался на мине в Донбассе

Политика

В результате подрыва погибли трое военных, шестеро госпитализированы

Луганск, 25 июня 2019, 01:29 — REGNUM  Трое украинских военнослужащих погибли и ещё шестеро получили ранения в результате подрыва военного автомобиля на противотанковой мине в Донбассе. Об этом сообщил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошёл ещё 22 июня во время передвижения техники 14-я отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Трехизбенка.

«Во время движения военного автомобиля по грунтовой дороге произошёл его подрыв на противотанковой мине», — сообщил Филипоненко.

Он уточнил, что раненые украинские военнослужащие были в тяжёлом состоянии доставлены в одну из больниц Новоайдарского района.

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Война в Донбассе
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