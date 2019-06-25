ЦИК Украины отказался регистрировать Шария кандидатом в Верховную раду

Киев, , 01:11 — REGNUM Украинскому блогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации кандидатом в депутаты Верховной рады на предстоящих выборах. Соответствующее решение приняла на заседании 24 июня Центральная избирательная комиссия Украины.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, основанием для отказа в регистрации послужила невозможность проверить соблюдение Шарием требования о проживании на территории Украины не менее пяти лет до момента выдвижения кандидатом.

Отмечается, что «наличествующие у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания» в стране на протяжении указанного срока.

Решение отказать Шарию в регистрации поддержали 14 членов комиссии, двое воздержались при голосовании.

Напомним, в начале июня министерство юстиции Украины официально зарегистрировало «Партию Шария». Целью своей политической силы популярный блогер назвал наказание представителей предыдущей власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский блогер Анатолий Шарий зарегистрировал партию