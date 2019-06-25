Министр юстиции Молдавии ушел в отставку через две недели работы

Кишинёв, , 00:42 — REGNUM Министр юстиции Молдавии Станислав Павловский ушел в отставку спустя всего две недели после назначения и начала работы нового правительства страны. Как передает ИА REGNUM, Павловский объяснил этот шаг «рядом конституционных несовместимостей личного характера», однако не уточнил, о чем именно идет речь.

Новым министром юстиции стала юрист Олеся Стамате. 24 июня президент Игорь Додон подписал указ о ее назначении, после чего она сразу приняла присягу в присутствии президента и премьер-министра.