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Министр юстиции Молдавии ушел в отставку через две недели работы

Политика

Додон подписал указ о назначении нового министра

Кишинёв, 25 июня 2019, 00:42 — REGNUM  Министр юстиции Молдавии Станислав Павловский ушел в отставку спустя всего две недели после назначения и начала работы нового правительства страны. Как передает ИА REGNUM, Павловский объяснил этот шаг «рядом конституционных несовместимостей личного характера», однако не уточнил, о чем именно идет речь.

Новым министром юстиции стала юрист Олеся Стамате. 24 июня президент Игорь Додон подписал указ о ее назначении, после чего она сразу приняла присягу в присутствии президента и премьер-министра.

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Политический кризис в Молдавии
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