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Молдавия: «евроинтеграция» + взаимовыгодные отношения с Россией

Политика

Премьер Молдавии рассказала Козаку о внешнеполитических приоритетах Кишинева

Кишинёв, 24 июня 2019, 23:57 — REGNUM  Молдавия и Россия готовы возобновить конструктивный политический диалог, основанный на взаимном соблюдении национальных интересов. Об этом заявила по итогам встречи с курирующим отношения с Молдавией вице-премьером России Дмитрием Козаком премьер-министр Молдавии Майя Санду, передает ИА REGNUM.

Санду заявила, что правительство Молдавии будет продвигать «предсказуемую внешнюю политику, основанную на цели европейской интеграции и внедрении Соглашения об ассоциации с ЕС, одновременно развивая взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией». Она считает, что зоны свободной торговли с ЕС и в рамках СНГ не противоречат друг другу.

Говоря о теме Приднестровья, премьер Молдавии высказалась за ликвидацию незаконных схем торговли через Приднестровье, созданных прежними властями Молдавии. Она также заявила о необходимости обеспечения прозрачности и предсказуемости поставок газа в Приднестровье.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия срочно начинает переговоры о поставках газа из России

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Внешняя политика Молдавии
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