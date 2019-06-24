Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Иран представил в ООН основания своего удара по беспилотнику США

Политика

Тегеран ожидает от генсека ООН посредничества в деле стабилизации обстановки в регионе

Иран представил в ООН основания своего удара по беспилотнику США
Штаб-квартира ООН

Тегеран, 24 июня 2019, 23:30 — REGNUM  Тегеран передал в ООН доказательства своей правоты в инциденте с уничтожением беспилотного разведчика ВМС США, заявил 24 июня журналистам постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

По словам иранского дипломата, его страна ожидает от генсека ООН Антониу Гутерриша посредничества в диалоге, направленном на стабилизацию обстановки в регионе.

Кроме того, Маджид Тахт-Раванчи назвал новые антииранские санкции Вашингтона продолжением враждебной политики США.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня иранские военные уничтожили разведывательный беспилотник ВМС США, нарушивший границы воздушного пространства Ирана. Пентагон, не сразу признавший потерю аппарата, утверждает, что беспилотник был атакован над международными водами Ормузского пролива.

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