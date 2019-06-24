Понедельник, 24 Июня 2019 года
23:36:16 МСК

«Мы поддержим США, но...» — британский МИД о возможном конфликте с Ираном

Политика

«Мы хотим деэскалации ситуации, и мы, конечно, очень обеспокоены»

«Мы поддержим США, но...» — британский МИД о возможном конфликте с Ираном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иран

Лондон, 24 июня 2019, 23:18 — REGNUM  Правительство Великобритании «поддержит» США в случае военного конфликта с Ираном, но надеется на «деэскалацию ситуации», 24 июня передает агентство Associated Press.

«Мы будем поддерживать Соединенные Штаты в качестве нашего самого сильного союзника, но… мы хотим деэскалации ситуации, и мы, конечно, очень обеспокоены», — заявил журналистам глава британского МИДа Джереми Хант.
Автор

Хант отметил, что вопрос о военной поддержке союзников рассматривается правительством отдельно «в каждом конкретном случае».

Читайте также: МИД Германии осуждает давление США против Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить