ЕС призывает США и Иран к «немедленной деэскалации»

Брюссель, 24 июня 2019, 23:08 — REGNUM Евросоюз призывает Соединенные Штаты и Иран проявить «сдержанность» и приступить к «немедленной деэскалации», 24 июня передает агентство Associated Press.
«Последние события подчеркивают настоятельную необходимость сдержанности, открытых каналов диалога и немедленной деэскалации», — заявила журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Майя Косьянчич.
Косьянчич добавила, что Евросоюз «готов работать с партнерами» для дипломатического урегулирования конфликта.
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