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ЕС призывает США и Иран к «немедленной деэскалации»

Политика

Евросоюз «готов работать с партнерами» для урегулирования конфликта

Брюссель, 24 июня 2019, 23:08 — REGNUM  Евросоюз призывает Соединенные Штаты и Иран проявить «сдержанность» и приступить к «немедленной деэскалации», 24 июня передает агентство Associated Press.

«Последние события подчеркивают настоятельную необходимость сдержанности, открытых каналов диалога и немедленной деэскалации», — заявила журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Майя Косьянчич.
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Косьянчич добавила, что Евросоюз «готов работать с партнерами» для дипломатического урегулирования конфликта.

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Противостояние Ирана и США
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