ЕС призывает США и Иран к «немедленной деэскалации»

Брюссель, , 23:08 — REGNUM Евросоюз призывает Соединенные Штаты и Иран проявить «сдержанность» и приступить к «немедленной деэскалации», 24 июня передает агентство Associated Press.

Майя Косьянчич. Автор «Последние события подчеркивают настоятельную необходимость сдержанности, открытых каналов диалога и немедленной деэскалации», — заявила журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС

Косьянчич добавила, что Евросоюз «готов работать с партнерами» для дипломатического урегулирования конфликта.

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