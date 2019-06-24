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МИД Германии осуждает давление США на Иран

Политика

«Существует опасность войны»

Берлин, 24 июня 2019, 23:02 — REGNUM  Германия не поддерживает стратегию «максимального давления» США на Иран и призывает к политическому решению назревающего конфликта, 24 июня передает агентство Associated Press.

«Стратегия максимального давления не может быть правильной, потому что… существует опасность войны», — заявил глава МИД Германии Хейко Маас в интервью журналистам.
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Маас призвал все стороны конфликта «обеспечить снижение этой напряженности», чтобы избежать «спирали насилия, которая заканчивается войной».

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Противостояние Ирана и США
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