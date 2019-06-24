Посол Белоруссии рассказал о «Хельсинки-2»

Москва, , 22:12 — REGNUM Мировая система безопасности находится в состоянии глубокого кризиса и требуются неотложные масштабные меры по её пересмотру. Об этом в опубликованном МИД Белоруссии интервью ТАСС заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Он напомнил, что Александр Лукашенко озвучил «идею нового Хельсинкского процесса» на скандально известной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, прошедшей летом 2017 года в столице Белоруссии. Тогда делегация официального Минска проголосовала за итоговую декларацию, отказывающую в признании границ Российской Федерации после воссоединения с Крымом, осуждавшую «российскую агрессию» и призывавшую «прекратить спонсирование террористической деятельности на Украине».

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«Суть инициативы, которая получила название «Хельсинки-2», заключается в начале нового диалога всех заинтересованных сторон, прежде всего крупных геополитических игроков, аналогичного Хельсинкскому процессу перестройки европейской системы международных отношений, завершившемуся в 1975 году», — рассказал Семашко.

По его мнению, очевидна актуальность инициативы «Хельсинки-2». Представитель официального Минска отметил: «Развитие Хельсинкского процесса так и не привело к созданию единой и неделимой безопасности, что стимулировало нынешний кризис архитектуры безопасности.

Поэтому, сообщил Семашко, «Беларусь выступает за формирование нового, более эффективного мирового порядка и предлагает Минск в качестве площадки для диалога по проекту создания новой системы европейской безопасности, способной эффективно обеспечивать мир как минимум на континенте».

При этом посол отметил: «Белорусская сторона не пытается быть единственным голосом нового Хельсинкского процесса. Мы понимаем, что без поддержки основных политических акторов эта идея не будет реализована. Но есть такие моменты, когда ничего не делать просто невозможно. Беларусь продолжит последовательно продвигать «Хельсинки-2», будучи уверенной в правильности и абсолютной актуальности этой инициативы».

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Напомним, экспертное сообщество России, Белоруссии и стран Запада неоднозначно оценивает актуальность озвученной Александром Лукашенко инициативы пересмотра Хельсинкского акта 1975 года. Третий год МИД Белоруссии озвучивает идею «Хельсинки-2», которая не представлена общественности и экспертам в виде документа. Соответственно, Германия не готова финансировать обсуждение слов и Минск недополучает ожидаемые дивиденды.