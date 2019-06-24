Экс-президент должен заплатить премьеру Армении $400 за судебные издержки

Ереван, , 22:02 — REGNUM Суд обязал экс-президента Армении Роберта Кочаряна выплатить премьер-министру Николу Пашиняну 200 тысяч драмов ($400) за судебные издержки.

Такое решение сегодня, 24 июня, вынес суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Лилит Саркисян.

Как сообщил адвокат ответчика Никола Пашиняна Геворк Гёзалян, производство по делу прекращено на том основании, что сторона истца отказалась от иска.

Адвокат премьер-министра Армении «Одновременно с истца в пользу ответчика в качестве возмещения судебных издержек подлежит взысканию 200 тысяч драмов».

Причиной иска стало публичное заявление премьера Никола Пашиняна, сделанное в ходе рабочего визита во Францию: сторона истца считала клеветой следующие слова Пашиняна: «Или хотя бы комментарий об освобождении Роберта Кочаряна. Говорит: он неприкосновенен. Что значит неприкосновенен? То есть можно организовать убийство людей и сказать: «Я неприкосновенен»? Где это так написано?».

Сторона ответчика требовала 650 тысяч драмов в качестве возмещения судебных издержек.

Представитель ответчика Геворк Гёзалян заявил в суде, что они возражают против иска в полном объеме, одновременно признав, что его доверитель сделал такое заявление, однако оно не было направлено против конкретной личности.

«Вспомните, в то время в академических кругах звучали толкования, что главы государств наделены абсолютной неприкосновенностью. Мой доверитель высказался исключительно в связи с толкованием, отметив это и приведя примеры, в то же время подняв риторический вопрос, не подразумевая господина Кочаряна», — сказал Гёзалян.