Понедельник, 24 Июня 2019 года
22:11:51 МСК

Помпео призвал страны Персидского залива собрать коалицию против Ирана

Политика

«Нам нужно, чтобы вы все участвовали, все ваши военные»

Помпео призвал страны Персидского залива собрать коалицию против Ирана
Иллюстрация: U.S. Department of State
Майкл Помпео и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Абу-Даби, 24 июня 2019, 21:55 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео призвал Саудовскую Аравию и ОАЭ собрать коалицию для противодействия Ирану, 24 июня передает агентство Associated Press.

«Нам нужно, чтобы вы все участвовали, все ваши военные», — заявил Помпео в ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном.
Автор

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июня Помпео провел переговоры с королем и кронпринцем Саудовской Аравии.

Читайте также: Помпео навестил короля Салмана и пообедал с принцем Мухаммедом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить