Грузия. Надутые губы или надувание щёк?

Владимир Микоян, , 21:25 — REGNUM

То, что произошло и волнами ещё отдаётся в Тбилиси и Москве, довольно быстро стало понятно и объяснимо. Российской парламентарий, представлявший доселе широко не известную Межпарламентскую ассамблею православия, был использован для обострения противоборства между правительственными силами и оппозиционерами. Судя по всему, волнения готовились заранее и лишь ждали своего часа, требования восставших сразу же перекинулись из чисто эмоционального угла к глобальным политическим требованиям — отставок ключевых министров и изменения Конституции в части выборов (ожидаются в 2020 г.) и даже штурмом Парламента. Разогрев прототипа украинского майдана на грузинский манер, окрашенный местной спецификой и национальным колоритом. Но мы далеки от перипетий грузинской внутренней политики, это дело профессиональных наблюдателей, коих немного. Зато происходившее в Тбилиси и реакция Москвы подводит к некоторым рассуждениям, имеющим к нам, в России, непосредственное отношение.

Для нас 5-дневная война с Грузией в 2008 г. давно в прошлом, вроде бы былое вооружённое противостояние за давностью времени сошло на нет: и вино грузинское снова продаётся, и «Боржоми», и ресторанов немерено, и туризм российских граждан в Грузию становится всё более востребованным. В 2018 г. Грузия входила в тройку самых популярных туристических направлений для россиян, ей посетили почти полтора миллиона наших граждан. Но грузины-то не забыли, что лишились 20% своей территории. Да им и не дают забыть, кому надо — напоминают. Выросло уже несколько поколений молодых людей, которые по определению Л. Троцкого, всегда являлись «хворостом революции», что и показала последняя вспышка волнений. Эти новые поколения уже не говорят на русском языке, как было свойственно и естественно их родителям, для них второй после родного грузинского — английский. Они только и знают о России, что она была «империей» будь то при царе или при Советской власти, что «диктовала свою волю», что «мешала Грузии быть независимой и свободно развиваться». Они и вышли к Парламенту и продолжают раскачивать себя на локальных митингах, впрочем сейчас уже мирных. У подавляющего числа грузин версия генезиса той войны одна: «Россия руками южно-осетин устроила вооружённую провокацию против грузинской власти, сфальсифицировала нападение на своих же миротворцев, чтобы получить предлог вторгнуться в Грузию (которая лишь оборонялась) и подчинить её себе», у нас — диаметрально противоположная. Объяснять и доказывать, что их версия — абсурдна и не соответствует элементарным и очевидным фактам — бесполезное занятие и из этого надо исходить. Подтверждение этому хотя бы в том, что автора той авантюры — М. Саакашвили теперь уже снова многие хотят видеть в кресле руководителя страны, а ему не терпится взять хотя бы триумфальный политический реванш.

Но надо понимать очевидное: Россия после российско-грузинской скоротечной войны, в результате которой Южная Осетия и Абхазия откололись от Грузии, расценивается в грузинском обществе именно как агрессор и оккупант. Такой видят Россию, особенно после Крыма, также и в других странах, в первую очередь в Европе, США, Канаде, Австралии, Японии. Наиболее оголтелые критики могут употреблять ещё и «враг» или, что помягче — «противник». Мы, кстати, именно так, по-военному, официально и именуем США — противник, а американцев по-простому, по-народному — «пиндосы». Если бы они понимали наш современный «новояз», то им вряд ли бы понравилось. В той обстановке, в которой оказалась Россия, надо приучить себя жить с неприятными ярлыками, исходить из того, что всем и во всём понравиться нельзя, да и не нужно. Странно, что аналогичные названия, которые прижились в Грузии в отношении России со времён той войны, для наших политиков удивление и оскорбление, это говорит только о том, что они не хотят видеть ничего неприятного и слышать оскорбляющее их слух, рассчитывают на провалы памяти в стане бывшего противника. А как Россию называют на Украине? Точно так же. Ещё и добавляют пожелание: «москалей на ножи». Так что же, теперь наша страна не будет искать вариантов мирного сосуществования с историческим соседом, а президент Путин никогда не встретится с новым президентом Украины Зеленским, пока тот публично не извинится за употребление оскорбляющих наш слух терминов и не приглушит истошные вопли националистов-отморозков ?! Это уже будет не выдержанная дипломатия, не высокая и осмысленная, дальновидная политика, это сродни поведению в дворовой склоке не совсем трезвых персонажей, хватающих друг дружку за грудки с каноническим вопросом: «А ты кто такой?».

Когда Киев вводил один запрет за другим на передвижение через границу — будь то на поезде, или на самолёте — мы это осуждали. Когда возводил сетчатый забор вдоль границы — «Антироссийский или Общеевропейский вал» — смеялись. Когда запрещал транслировать телепередачи на русском языке или демонстрировать фильмы — горько иронизировали. А теперь сами взялись за такую же идеологию «забора», того и гляди грозящую перейти в практику. Уже слышны в стенах Государственной Думы (лидер партии «Справедливая Россия» С. Миронов) призывы запретить импорт грузинского вина. Какой ещё придумать следующий мощный, псевдо-эффектный ход, причём фактически против своих же граждан? Закрыть все рестораны грузинской кухни и пекарни, изготавливающие хачапури? Изъять из продажи кулинарные книги грузинской кухни, а заодно и произведение М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? Не допускать на экран фильмы Георгия Данелия? Запретить въезд в страну ансамблей грузинского танца? Выслать певицу Тамару Гвердцители и бойкотировать московский театр «Этсетера», главным режиссёром которого является Роберт Стуруа? Где линия предела такого абсурда?!

Давайте уж тогда действовать последовательно: запретим полёты в Лондон из-за обвинений по «делу Скрипалей», где ещё и не такое услышишь про Россию и не только на улицах, а даже в самом что ни на есть респектабельном старейшем учреждении — Парламенте. Ведь это там английский министр обороны предлагал России «заткнуться», а другой министр ставил условие для начала «цивилизованного» разговора с Москвой изменение под его требования российской Конституции. Или изолируем отсутствием полётов наших граждан от посещения США, где в Конгрессе Россию называют по всякому: и оккупантом, и страной-бензоколонкой, и агрессором. Да и на эпитеты и карикатуры в отношении нашего президента там не скупятся. Давайте с очередным санкционным запретом Вашингтона осерчаем насмерть и запретим продавать символы американской (а теперь уже и всемирной) субкультуры — Кока-Колу, жевательную резинку и джинсы. Остаётся ещё заодно изъять из обращения и потребления символы союзников: французское вино, немецкое пиво, закрыть рестораны украинской кухни, а заодно и японской из-за требований отдать Курильские острова, которые парламентарии в Токио ввели официально в состав японской территории, за регулярное сжигание российского флага в «День северных территорий», за сравнения СССР в 1945 г. с «вором на пожаре». Недавно в чешском городе Острава владелец гостиницы из-за неприязни к русским (что, кстати, встречается в Чехии в открытом виде довольно редко, несмотря на ввод танков в 1968 г.) отказал в размещении группе наших туристов. Это что же — сигнал к бойкоту у нас в стране всего чешского, начиная от пива и хрусталя, и заканчивая сложным оборудованием ?!

Нам нравится, чтобы нас любили, но заряженный менталитет наших оппонентов, погружённый к тому же в густой бульон внутреннего политического противостояния, не позволяет сжать нас в объятиях. Казалось бы, после всех экономических вливаний в экономики закавказских республик за время существования СССР, Россию как правопреемницу-донора должны, фигурально выражаясь, на руках носить и свечки в церквях ставить. Так нам кажется по неоспоримой логике, а происходит всё наоборот, по другой, вывернутой наизнанку «правде жизни». Причём по большей части приходится встречаться с совершенно несправедливыми, а в случае с темпераментными кавказцами, ещё и с гиперэмоциональными суждениями, в которых остатки здравого смысла растворяются по мере нарастания накала дискуссии. Любой незначительный эпизод могут воспринять как оскорбление чести и достоинства всей нации, сделать из этого событие вселенского масштаба, в дожде или засухе узреть «руку Кремля». Или, как произошло с российским гостем из Госдумы, не в то кресло сел, не так повернулся, на родном языке публично обратился. Особенно, если творцами такой интерпретации является вечно беспокойная, а подчас и агрессивно-заряженная оппозиция к действующему правительству. Это проявлялось не раз и в Армении, а теперь и в Грузии. Отношения с этими странами в силу их исторических и эмоциональных особенностей требуют тонкой настройки, знания менталитета, особого выверенного поведения, умения находить не только кажущиеся нам доходчивые аргументы и объяснения причин явлений и событий. И уж что совершенно точно — сдержанности, спокойствия, быть выше банальных уколов, уметь не «надувать губы» по любому поводу, не давать почву для торжества нашим политическим обидчикам, быть солиднее, весомее, монументальнее, как и подобает великой державе. И эпизод с председателем никому толком непонятной и общественно-незначимой структуры — Межпарламентской ассамблеи православия, совершенно не стоил того, чтобы привлекать к нему такое общественное внимание, тем более превращать его в очередной кризис с Грузией. Надо было просто горделиво пройти мимо, не показывая, что это нас задело (а нас и не задело на самом деле), не теряя лица. Мы же не собираемся реагировать на каждый митинг на центральной площади Тбилиси, где, как правило, не обходится без анти-российских лозунгов ?! Мы же всё-таки великая держава, а не обиженная на весь белый свет и пугливая, сварливая дворняжка. Наш депутат из Госдумы по своей воле решил прервать своё пребывание в Тбилиси, уехал без повреждений и синяков, его беспрепятственный отлёт и безопасность грузинская полиция смогла добросовестно обеспечить, что очевидно, так в чём проблема ?!

Кого президент России в ответ наказал запретом, фактическими санкциями, взятыми напрокат у наших зарубежных «партнёров»? Не грузин-оппозиционеров и не официальный Тбилиси — своих же граждан, туристические и авиакомпании со всей их инфраструктурой; кстати последние — немалые налогоплательщики. Выстраивается целая цепочка затронутых этими санкциями. А среди наших туристов не только беспечные любители кахетинского и сациви. Есть ещё и семьи, которые хотели вывезти своих детей на море в Батуми, Кобулети, Квариати, Уреки, Поти и другие пригодные для морского отдыха места на грузинском побережье. Это как раз те, у кого недостаточно доходов, чтобы отдыхать в иных заморских странах, а в Грузии более щадящий для кармана отдых и оздоровление при приемлемом сервисе. Рухнули планы людей, графики отпусков, да и перспектива желанного и долгожданного общения с морем, теплом и солнцем.

Россию пытаются обвинить и унизить одни, а наказываем в ответ мы других. Это же не грузинские виноделы возмутились размещением в кресле председателя парламента Грузии российского парламентария, да ещё и от фракции КПРФ. На митинги вышла грузинская молодёжь — а её как бы нам наказать? Так всё просто — давайте закроем авиасообщение и резко сократим приток российских туристов. Кто пострадает — власти Грузии, политическая элита, разгорячённые студенты? Нисколько — пострадают владельцы гостиниц, их обслуживающий персонал, шофёры такси, повара, экскурсоводы, сельские жители, кто снабжает рестораны продуктами, сдаёт своё жильё в наём проезжающим через их местности туристам — в общем, простой люд, озабоченный тем, как прокормить себя и свои семьи. Зато правительственная оппозиция всколыхнётся и получит дополнительные стимулы — мы же, мол, говорили, что Россия недостойна нормального, цивилизованного общения, она только и думает, как нас нагрузить и наказать, что она в очередной раз и показала своими запретами. Если мы ждём, что пострадавшие от российского демарша поднимут шум, сплотятся и будут требовать иного, более дружелюбного отношения к России, осадят власти и митингующих — это глубочайшее и наивнейшее заблуждение, примитивный пример того, как желаемое выдаётся за действительное. К тому же упрёки в том, что Россия стремится расслоить грузинское общество за счёт поощрения «пятой колонны» окажутся не без оснований. А госбюджет Грузии удар от недополученных доходов в результате падения потока российских туристов худо-бедно самортизирует, в крайнем случае «друзья» из-за рубежа выделят дополнительные вливания, чтобы помочь «противостоять диктату Москвы». Так что вместо точечного поражения обидчиков у нас получилась «стрельба по площадям», то есть, проще говоря — мимо цели.

Надо говорить друг другу правду — нет никакой угрозы российским туристам в Грузии более, чем в других странах, не надо утрировать и накручивать истерию на ровном месте. Площадь перед грузинским Парламентом, в течение суток наполненная людьми с самыми разными устремлениями, это ещё не вся страна. Я был в Армении в апреле-мае 2018 г. в самый разгар «бархатной революции» с массовыми митингами на площадях и улицах и не только в одном Ереване. И аналогично грузинским, антироссийские разговоры слышал, поскольку из любопытства внедрялся в толпы митингующих, задавал вопросы на родном мне русском языке. Но ничего — выжил и даже царапины не получил. В той же Москве можно встретить куда более агрессивное поведение коренных жителей в отношении своих сограждан, не говоря уже о приезжих. Вся эта выдуманная аргументация «защиты российских граждан"-не более, чем незатейливый предлог для того, чтобы зачем-то показать зубы. Только повод выбран уж очень мелкотравчатый. Дошло и до того, что наших граждан фактически распаляют через прессу фактом острой аллергии членов Парламента Грузии, покинувших зал в знак протеста против использования русского языка с главной трибуны парламента страны российским парламентарием-коммунистом в его речи на церковные темы. Вообще-то сама по себе вся эта затея в такой парламентско-церковной комбинации и с таким исполнителем в ипостаси депутата Госдумы выглядит абсурдной. Его, скорее всего, использовали, а он это заранее не раскусил.

Но применение им русского языка, невзирая на местоположение, это извечная проблема, мы этим избалованы со времён Советского Союза и сейчас этим грешим. Мы почему-то привыкли, что все должны им владеть. Но, скажем, американцы, французы, голландцы, японцы, да и народы по всему миру вовсе не обязаны подстраиваться под нас. Мы считаем нормальным общаться с местными жителями во всех странах, куда мы приезжаем, на своём удобном русском языке, а если тот же грузин «нового поколения» не говорит на нём (или отказывается говорить), то обижаемся. Но мы-то не владеем грузинским, или тайским, или арабским даже в малой степени для того, чтобы «оттягиваться» хотя бы на курортах в соответствующих странах. Раз нас Тбилиси не обязывает при поездках в Грузию знать грузинский, то и не надо ждать, а то и требовать от грузин, знать русский. Есть общепринятый язык для контактов по всему миру и на всех уровнях — английский, которому, кстати, худо-бедно учат и в наших школах (только учащиеся им пренебрегают за исключением извечного, коронного вопроса русского туриста: Хау мач?). Не хочешь тратить время и силы на изучение иностранных языков для путешествий по разным странам мира — выучи хоть как-то универсальный язык для общения — английский и не будешь в ущемлённом положении, и не на кого будет пенять. А, если хочешь проявить уважение к народу страны, куда пожаловал — заучи вдобавок несколько ключевых слов или даже фраз на местном наречии — все это оценят с одобрением и улыбками.

А ещё хотелось бы у нас в России побольше уважения начальства к собственным гражданам. Например, почему мне, человеку чуть старше нашего президента, при всём моём уважении, тот будет указывать, какую страну мне можно или нельзя посещать, или приказывать срочно покинуть провинившуюся только потому, что так кому-то «наверху» захотелось. Хотите из-за заботы о своих гражданах порекомендовать — рекомендуйте, но на этом останавливайтесь, не ограничивайте путём создания препонов для авиасообщения, продажи туров или каких-то иных. Мы все — взрослые люди и в поводырях не нуждаемся. Наши путешествия — всегда на наш страх и риск, мы имеем право на самостоятельные решения. Я посещаю разные места на планете осмысленно, еду туда, где у меня есть интерес, за свои деньги, у государства не в долгу (скорее наоборот) — так давайте отделим «мух от котлет»: пускай в Кремле думают о государственных отношениях, а граждане будут общаться на своём низовом, но приятном для них уровне. Кстати, это очень эффективный, дополнительный и долговременный пласт поддержания связей между странами, у которых как раз и нет официальных, дипломатических отношений. А иначе вообще вакуум.

Интересный возник и боковой эффект от фактического запрета на посещение Грузии. Прозвучало: ничего, надо поменять это направление на Северную Осетию и на её столицу Владикавказ, там, мол, красоты не менее впечатляющие, да и цены вполне демократичные. Всё так, но могу сказать по собственному посещению этого региона осенью 2018 г. — Владикавказ, эта самобытная жемчужина дореволюционной России, «Париж Кавказа», с его сохранившимися (но облупившимися) оригинальными зданиями с ажурными решётками и балкончиками, с уютными тихими зелёными кварталами и доброжелательными жителями, сейчас — довольно «убитый», запущенный город, где царит провинциальный дух. А его великолепные окрестности с величественными заснеженными горами, не хуже, чем в Европе пригодными для пеших прогулок, треккинга и горнолыжного спорта, с водопадами и минеральными источниками, с ущельями и перекатывающимися долинами, где разбросаны древние крепости, совершенно не приспособлены для массового туризма. Хотя история и природа там для этого распорядилась в полной мере, ею только надо воспользоваться, приложить руки, тем более, что безработица в Северной Осетии — это бич. Жаль только, что задействовать для туризма Владикавказ вместо Тбилиси — это лишь популистский разовый вброс, а не туристическая стратегия, подкреплённая помощью и политической волей руководства страны. Хотя ставка на туризм в этом ключевом для России регионе имеет все шансы, чтобы поднять его с колен и оживить по типу того, что удалось сделать нашим грузинским соседям по ту сторону Кавказского хребта за перевалом Верхний Ларс.

Теперь делать нечего — придётся выдерживать паузу и сохранять строгий, насупленный вид — быстро отменять введённые ограничения будет выглядеть несолидно. Турсезон уже испорчен как нашим туристам в Грузию, так и принимающей стороне. Но надо помнить простую мудрость: когда входишь в комнату, думай о том, как из неё будешь выходить. Поэтому следует хотя бы не вводить новые рестрикции, остановить у нас в стране нагнетание страстей и как можно скорее все эти «самострелы» прекратить, вернуть всё в исходное положение. Дальнейшее покажет: если сторонникам М. Саакашвили удастся вернуть его к власти — разговаривать в период его правления будет не о чем и не с кем. И тогда связи между людьми, культурные контакты, торговля будут тем более востребованным ресурсом. Если же в Тбилиси всё же возобладают в целом вменяемые люди, надо искать пути и к межгосударственному, межпарламентскому или иному официальному диалогу в деликатной, осмотрительной и неконфронтационной форме, не реагируя на риторику и исходя исключительно из прагматических интересов обеих сторон. Тем более, что Черноморский бассейн, а конкретно грузинское побережье, становится новым блюдом, разжигающим аппетит НАТО в южном «подбрюшье» России.