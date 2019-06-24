Лихачёв: Мы делаем ставку на рынки АТР для развития Севморпути

Мурманск, , 21:21 — REGNUM По словам Лихачева главная задача Росатома, как оператора Северного морского пути, сделать этот маршрут инвестиционно привлекательным и конкурентоспособным с точки зрения мировой глобальной логистики.

При этом он высказал предположение, что в ближайшее время мы станем свидетелями серьезных изменений в мировом энергобалансе. По его словам: «Будет заметно уменьшаться европейское направление и возрастать поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион… Если Китай и Индия действительно начнут заниматься декарбонизацией, то грузопоток туда будет быстро расти».

Ранее Международное энергетическое агентство делало прогноз, что в спрос на газ на планете будет расти на 1,6% ежегодно до 2024 года. При этом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона потребление будет увеличиваться на 4% ежегодно, обеспечивая 60% роста мирового спроса, а Китай станет крупнейшим потребителем СПГ в мире.

На этом фоне Россия активно осваивает Арктику и Северный морской путь. Пока основной грузоотправитель Севморпути — Новатэк, запустивший свой первый СПГ-завод на Ямале в декабре 2017 года в партнерстве с китайской CNPC и французской Total. Однако период навигации по Севморпути сейчас не превышает пяти месяцев, а для обеспечения круглогодичных перевозок необходимо строительство мощных ледоколов.

«На СМП крайне важна скорость… надо двигаться со скоростью 10−12 узлов. И надо двигаться, как электричка, по расписанию. То есть должны подходить караваны, формироваться, идти навстречу друг другу, впереди должны идти ледоколы. И если мы не обеспечим эту скорость, у грузоотправителя сразу начинает расти себестоимость, и он может выпасть из рынка» — говорит Алексей Лихачев.

При этом ледоколов, которые смогли бы обеспечить круглогодичную навигацию, у России почти нет. Советские ледоколы дослуживают свое, два новых ледокола мощностью 60 мегаватт сейчас достраиваются и еще на два подписан контракт. Но для того, чтобы грузопоток в страны АТР был постоянным, Росатому нужно будет построить несколько ледоколов «Лидер» мощностью 120 мегаватт. Первый из них должен быть готов в 2026 году.

«Если мы уже переходим от десятков миллионов тонн в месяц к другим цифрам, то это должен быть караван из трех «Лидеров» к 2030−2035 году», — уточнил глава Росатома и отметил, что круглогодичная навигация по Севморпути позволит обеспечить в том числе транзитные грузоперевозки, а путь из Азии в Европу сократится с 24.000 до 12.000−14.000 километров.