Порошенко просит сограждан наказать РФ рублем и вместо Крыма ехать в Грузию

Киев, , 21:17 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал украинских граждан отказаться от отпуска в Крыму и на других заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы тем самым помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией». Об этом Порошенко написал сегодня, 24 июня, на своей странице в социальной сети Facebook.

Порошенко уверен, что граждане Украины не должны оставлять в беде «своих грузинских братьев» в тот самый момент, когда Россия «наносит удар по туристической Грузии».

Чтобы украинским гражданам было проще это сделать, он призвал правительство Украины, министерство транспорта и украинские авиакомпании ввести скидки на полеты с Украины в Грузию и обратно.

Кроме того Порошенко напомнил, что Грузия ещё до того, как до этого додумались в США, переименовала украинскую столицу с Kiev на Kyiv, а также переименовала названия украинских городов в своих международных аэропортах.

Порошенко уверен, что МИД Украины в знак солидарности должен во что бы то ни стало начать переговоры о том, чтобы официально переименовать Грузию в Сакартвело (таково самоназвание Грузии — ИА REGNUM ).

«Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину!» — пишет Порошенко, который по инерции продолжает говорить лозунгами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузинские власти более двух лет добивались того, чтобы в Тбилиси прошла Межпарламентская ассамблея православия. В рамках этого мероприятия в столицу Грузии прибыла российская официальная делегация, но она была атакована грузинскими радикальными элементами из прозападной оппозиции. Грузинские власти при этом позорно бездействовали.

После этого в Тбилиси начались акции протеста с антироссийскими и антиправительственными лозунгами, переросшие в столкновения с правоохранительными органами.

Президент России подписал указ, согласно которому с 8 июля прекращается авиационное сообщение с Грузией, всем российским туроператорам не рекомендовано продавать туры в Грузию, а всем российским гражданам рекомендовано покинуть эту страну в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что в 2018 году в Грузии был зафиксирован рекордный туристический поток из России. Ожидалось, что в 2019 году он точно будет не меньше, однако теперь этим планам не суждено сбыться.