Понедельник, 24 Июня 2019 года
21:17:08 МСК

Бизнес-омбудсмен Татарии отправлен в отставку

Политика

Он займёт пост главы Альметьевского района

Казань, 24 июня 2019, 21:01 — REGNUM  Глава Татарии Рустам Минниханов отправил бизнес-омбудсмена республики Тимура Нагуманова в отставку. Соответствующий указ опубликован на портале правительства региона.

«Освободить Нагуманова Тимура Дмитриевича от должности уполномоченного при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Позднее в ходе заседания Совета Альметьевского муниципального района спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин представил Нагуманова как первого заместителя руководителя исполкома, отмечает «Коммерсантъ-Казань». Затем депутаты поддержали кандидатуру бывшего бизнес-омбудсмена в качестве исполняющего обязанности руководителя исполкома.

До следующих выборов муниципальных депутатов Нагуманов будет работать в статусе и.о. Нагуманову — 35 лет. Он родился в Казани. В 2006 году закончил университет экономики и финансов. С 2007 по 2013 год являлся руководителем Дрожжановского района республики. Пост уполномоченного по защите прав предпринимателей занял в 2013 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить