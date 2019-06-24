В Нагорном Карабахе могут появиться международные миротворцы

Станислав Тарасов, , 20:29 — REGNUM

После встречи в Вашингтоне министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, на которую, судя по всему, одна из конфликтующих сторон в нагорно-карабахском конфликте возлагала определенные надежды, связанные с возможной активизацией США в процессе урегулирования конфликта, с на редкость откровенными заявлениями стал выступать Мамедъяров. Он сообщил, что встреча 20 июня длилась более трех часов. По его словам, «посредники дали нам предложения для обсуждения», которые были оценены им как «положительный момент», и задался вопросом — «это новые или старые документы», ведь «мы их обсуждаем последние 15 лет». То есть ничего нового, и переговорный бег продолжается по замкнутому кругу.

Тем не менее глава МИД Азербайджана намекнул на появление «новых — старых нюансов». «Армянская сторона каждый раз поднимает вопрос, что нам нужен статус и безопасность. Этот вопрос обсуждался и в Вашингтоне, — отметил Мамедъяров. — Что касается вопросов безопасности и возможности размещения международных миротворческих сил, то сопредседатели должны еще больше уточнить свои предложения и выступить с ними. Сопредседатели говорят, что мы должны поработать над этим вопросом». Из этого следует, что Минская группа ОБСЕ вернулась к вопросу возможности размещения международных миротворческих сил в зоне конфликта, и, как заявил Мамедъяров, «в ближайшие 2−3 месяца мы рассмотрим предложения сопредседателей». И еще. «Я не Нострадамус, чтобы сказать, когда будет новая встреча — чем раньше, тем лучше, — уточнил Мамедъяров. — Сопредседатели скажут, когда возможно провести новую встречу».

Сразу появилась острая интрига. Дело в том, что Мнацаканян, «широко» комментируя итоги вашингтонских переговоров, говорил о чём угодно, только не о тех вопросах, которые обозначил Мамедъяров. В этой связи армянский портал «Лрагир» обвинил Мамедъярова «в провокации», его действия были оценены как стремление «вызвать реакцию Армении и посредников», которые должны «либо подтвердить, либо опровергнуть такое утверждение». Дальше — больше. «Чью игру проводит Мамедьяров и кому на руку размещение миротворцев в Арцахе? — задается вопросом «Лрагир». — США и Франция однозначно поддерживают размещение механизмов сдерживания, о которых Россия старается не говорить. Эксперты не раз утверждали, что Россия была бы не против размещения в зоне арцахского конфликта миротворцев — своих или ОДКБ. Таким образом Россия могла бы вывести свои войска прямо на границу с Ираном. Сам Иран, кстати, не раз заявлял о недопустимости третьих сил в регионе».

Наконец, еще один вопрос от армянского портала: «Согласовал ли Мамедьяров свое заявление с Сергеем Лавровым и Майком Помпео? И о каких миротворцах может идти речь? Арцахский конфликт уже четверть века обходится без чужих миротворцев». Прежде всего отметим, что Мамедъяров, как и его армянские коллеги, на протяжении многих лет действительно немало «хитрил» в публичной дипломатии. Но ни разу не был замечен в провокационных действиях, особенно на уровне МГ ОБСЕ. Сейчас это заявление не опровергается со стороны сопредседателей. Это первое. Второе. Введение миротворческого корпуса в зону конфликта прописано в Мадридских принципах, на основе которых ведутся переговоры. Эта проблема затрагивалась не раз и в дипломатическом отношении такой сюжет уже прорабатывался в общих чертах. В свое время замминистра иностранных дел Араз Азимов озвучивал позицию Азербайджана по миротворцам:

«В освобождении территорий за основу должно быть принято логическое соответствие, то есть за основу должна быть принята деоккупация территорий, освобождение которых требуется в первую очередь — Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы».

Что касается Еревана, то в свое время президент Армении Серж Саргсян в интервью Deutsche Welle поддержал идею размещения миротворческих сил в зоне карабахского конфликта, но сетовал на то, что «азербайджанская сторона этого не хотела». Но сейчас, судя по заявлению Мамедъярова, Баку готов вести диалог на этом направлении. Причины, на наш взгляд, связаны со сложной ситуацией, складывающейся сейчас на Ближнем Востоке, и политической пульсацией, которая сегодня характерна для Еревана и Тбилиси. Если же говорить более конкретно о миротворцах, то их состав, статус и полномочия будут зависеть от подписанного соглашения, доверия, существующего или же обеспеченного между сторонами. И что-то нам подсказывает, что Азербайджан не будет принципиально выступать против миротворцев из стран СНГ, как и соседние Иран и Турция.

Одним словом, ситуация в регионе серьезно меняется, и не случайно после встречи в Вашингтоне министров иностранных дел Армении и Азербайджана сопредседатели МГ ОБСЕ в своем заявлении не упомянули о венской повестке, предполагающей размещение на границе международных механизмов расследования. Она перестает быть актуальной. Проблема теперь в том, как отреагирует Ереван, где продвигается идея миацума (объединения Армении с Нагорным Карабахом). Если исходить из логики обозначенного процесса, то Степанакерт получает, правда, пока еще промежуточные, новые шансы на свою субъектность.