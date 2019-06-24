Власти Туркмении планируют потратить $162,7 млн на покупку КамАЗов

Ашхабад, , 20:25 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Казань встретился с главой Татарии Рустамом Миннихановым и принял участие в торжествах по случаю национального праздника Сабантуй, пишет «Turkmenistan.ru».

Особое внимание туркменский лидер уделил теме приобретения для нужд Туркмении крупной партии грузовиков и другой техники, произведенной российской компанией «КамАЗ» — на сумму более $162,7 млн (около 10,3 млрд рублей).

Также представители туркменской и татарской делегаций обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в промышленности, в сельском хозяйстве, в топливно-энергетическом секторе и в области образования, науки, культуры и искусства.

Подводя итоги переговоров, Гурбангулы Бердымухамедов предложил увеличить количество авиарейсов, связывающих Ашхабад и Казань — в случае возникновения такой необходимости.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель пресс-службы казанского Кремля Лилия Галимова сообщила о том, что Туркмения планирует закупить в Татарии 250 грузовых машин марки «КамАЗ» для нужд министерства обороны.

В то же время, пресс-служба президента Туркмении сообщила о намерении официального Ашхабада приобрести в России 2000 КамАЗов.

Читайте также: Российский КамАЗ поставит в Туркмению 250 самосвалов