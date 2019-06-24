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Власти Эфиопии арестовали участников переворота в штате Амхара

Политика

Арестованы более 180 человек

Аддис-Абеба, 24 июня 2019, 20:23 — REGNUM  Власти Эфиопии арестовали более 180 человек после попытки переворота в штате Амхара, 24 июня передает агентство Associated Press.

По официальной информации, властями арестованы четверо высокопоставленных чиновников, участвовавших в заговоре, и 178 участников уличных беспорядков. Организатор переворота, генерал Асамнью Циге, убит при задержании.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 июня в Эфиопии был убит глава штата Амхара Амбачев Меконнен, генеральный прокурор Мигбару Кбеде и другие высокопоставленные чиновники.

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