Власти Эфиопии арестовали участников переворота в штате Амхара

Аддис-Абеба, , 20:23 — REGNUM Власти Эфиопии арестовали более 180 человек после попытки переворота в штате Амхара, 24 июня передает агентство Associated Press.

По официальной информации, властями арестованы четверо высокопоставленных чиновников, участвовавших в заговоре, и 178 участников уличных беспорядков. Организатор переворота, генерал Асамнью Циге, убит при задержании.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 июня в Эфиопии был убит глава штата Амхара Амбачев Меконнен, генеральный прокурор Мигбару Кбеде и другие высокопоставленные чиновники.

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