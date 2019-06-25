Речь сербского депутата в ПАСЕ вызвала истерику украинской делегации

Москва, , 00:32 — REGNUM Депутаты парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), решившие голосовать против возвращения России, выступают против интересов Европы. Об этом при помощи телемоста заявил представитель Сербии в ПАСЕ Александр Шешель в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Речь Шешеля в ПАСЕ, которую тот произносил на русском языке, прервал украинский депутат Алексей Гончаренко. Серб говорил, что жители Крыма присоединились к России, потому что не хотели быть сожжёнными как другие. Гончаренко начал шуметь, кричать, пытаясь с помощью истерики помешать оратору. За это он получил замечание, а представитель Сербии смог закончить выступление.

«Я всегда здесь говорю, что я думаю. Думаю, что все депутаты, которые будут голосовать против они будут голосовать против Европы», — сказал Шешель в эфире телеканала.

Сербский депутат напомнил, что Россия является крупнейшей страной в Европе и в мире, поэтому ПАСЕ не может полноценно функционировать без РФ.

«Совет Европы без России — это не Совет Европы. Я не понимаю причин дискриминации России. Нам не нужны здесь конфликты, нам нужен диалог, демократия и верховенство закона», — заявил Шешель.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционная деятельность Запада против России не приносит желаемых результата, поэтому ряд стран Евросоюза решили отказаться от попыток конфронтации с Россией. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель ПАСЕ: Крым – российский, и в Европе нет иного мнения