Понедельник, 24 Июня 2019 года
20:02:25 МСК

Тамбовский губернатор удостоен благодарности президента страны

Политика

Благодарность вручил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко

Тамбов, 24 июня 2019, 20:02 — REGNUM  Президент Владимир Путин объявил благодарность главе администрации Тамбовской области Александру Никитину, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Благодарность губернатору вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на семинаре-совещании с участием высших должностных лиц регионов по подготовке Госсовета России. Благодарность объявлена за активное участие Александра Никитина за «активное участие в общественно-политической жизни российского общества».

Работа семинара-совещания рассчитана на два дня. В повестке — общие системные вопросы развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения, ценообразования и экспертизы в дорожном строительстве, а также применения в дорожной деятельности инновационных материалов и технологий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить