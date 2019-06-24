Тамбовский губернатор удостоен благодарности президента страны

Тамбов, , 20:02 — REGNUM Президент Владимир Путин объявил благодарность главе администрации Тамбовской области Александру Никитину, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Благодарность губернатору вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на семинаре-совещании с участием высших должностных лиц регионов по подготовке Госсовета России. Благодарность объявлена за активное участие Александра Никитина за «активное участие в общественно-политической жизни российского общества».

Работа семинара-совещания рассчитана на два дня. В повестке — общие системные вопросы развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения, ценообразования и экспертизы в дорожном строительстве, а также применения в дорожной деятельности инновационных материалов и технологий.