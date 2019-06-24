Глава МВД Грузии требует выступления в парламенте

Тбилиси, , 19:54 — REGNUM Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария требует, чтобы депутаты парламента заслушали его на пленарном заседании. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Гахария направил законодателям письменное обращение.

«На основании статьи 154 регламента парламента Грузии обращаюсь к вам с просьбой в рамках компетенции позволить мне предстать на пленарном заседании в связи с событиями 20−21 июня на проспекте Руставели в Тбилиси», — говорится в письме министра.

Одновременно на этой неделе законодатели должны заслушать ежегодный отчет премьер-министра Мамуки Бахтадзе.

На заседании бюро парламента, которое проходило на фоне противостояния оппозиции и парламентского большинства, все же было принято решение о слушании отчета Мамуки Бахтадзе. Оно состоится на пленарном заседании 27 июня. Что касается Георгия Гахарии, его депутаты могут заслушать 28 июня, хотя окончательное решение относительно выступления главы МВД пока не принято.

Оппозиция продолжает настаивать на отставке Гахарии и обвиняет его в применении при разгоне митинга спецсредств, в результате которых пострадали около 300 митингующих.

Напомним, что акция протеста в Тбилиси началась 20 июня, а формальным поводом для нее стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов.

Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию. А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе».

После того как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующие и полицейские. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились. Они продолжились 22 и 23 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя как студенты грузинских вузов.

Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. 24 июня лидер правящей партии выступил с заявлением о готовности обсуждения вопроса перехода на пропорциональную систему выборов парламента. Оппозиция отреагировала на это предложение отрицательно и заявила о намерении продолжать акции и борьбу за выполнение всех требований.