Псковская «Единая Россия» назовёт кандидата в главы города на конференции

Псков, , 19:52 — REGNUM В Пскове нашли замену Ивану Цецерскому на должность секретаря городского отделения партии «Единая Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, исполнять эти полномочия до партийной конференции будет депутат Псковской городской думы Григорий Стороненков, который с 1999 года возглавляет группу предприятий ООО «Псковтехгаз».

Решение о назначении принял сегодня, 24 июня, президиум регионального политсовета ЕР.

«Новый секретарь местного отделения «Единой России» и кандидат в главы города Пскова будут определены на конференции городского отделения партии», — пояснили в пресс-службе.

Дата конференции пока не сообщается.

Напомним, ранее городским отделением «Единой России» в Пскове руководил Иван Цецерский, который в мае 2019 года оставил эту должность в связи с новым местом работы в Москве. При этом депутатом Псковской городской думы Цецерский остаётся: он был избран в муниципальное собрание депутатов в 2017 году по одномандатному округу №5.

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Напомним также, что после отставки Цецерского полномочия главы города исполняет Елена Полонская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове — двуглавая модель управления городом: глава Пскова избирается из числа депутатов думы, глава городской администрации (сити-менеджер) назначается по конкурсу. С 2017 году должность главы администрации Пскова занимает Александр Братчиков.

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