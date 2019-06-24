Оппозицию предложение лидера «Грузинской мечты» не удовлетворило

Тбилиси, , 19:40 — REGNUM Предложение председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о начале консультаций по пропорциональной избирательной системе, проведении по этой системе и с нулевым избирательным барьером парламентских выборов 2020 года оппозицию не удовлетворило. После того как осуждающее эту идею специальное видеозаявление распространил экс-президент Михаил Саакашвили, последовали брифинги оппозиционных партий, на которых были даны аналогичные отрицательные оценки.

«Если правящая контора думает, что избирательным трюком сумеет развалить объединенную оппозицию, она очень ошибается. Мы стали мощной силой и знаем, что наша сила в единстве», — заявил бывший кандидат в президенты Грузии от «Национального движения» Григол Вашадзе.

По его словам, объединенная оппозиция, которая состоит из 25 политических партий, уже давно начала консультации по проведению выборов по пропорциональной системе и пришла к единой позиции. Если же в рядах оппозиции начнется раскол, она получит те же результаты, как и при обсуждении конституционных изменений, предупредил Вашадзе о нежелательных последствиях возможных консультаций с властями.

В аналогичной тональности было выдержано заявление бывшего соратника Саакашвили, бывшего министра обороны его правительства, затем перешедшего к нему в оппозицию Ираклия Окруашвили. Ныне он выступил как лидер нового политического движения «Победившая Грузия» и призвал не устраивать ажиотаж вокруг предложения Иванишвили.

«Сегодня предложение пропорциональных выборов со стороны Иванишвили — это частичный результат непреклонной борьбы нашей молодежи? и не только молодежи. Не будем устраивать ажиотаж и хорошо осознаем, с чем мы имеем дело. Это попытка Иванишвили сохранить власть и продлить ее надолго», — заявил Окруашвили.

Он пояснил, почему результат борьбы считает частичным. По его словам, предложенный Иванишвили 0% барьер — не что иное, как мошенническая схема сохранения власти, и вовлечение в эту схему заведет партии в политическую ловушку.

Чтобы избежать развития событий по схеме Иванишвили, лидер «Победившей Грузии» предлагает создать правительство народного доверия, которое обеспечит проведение справедливых выборов. Он также потребовал назначить на должность прокурора лицо, обладающее доверием народа, которое будет расследовать события на проспекте Руставели. Окруашвили потребовал немедленного освобождения всех задержанных во время разгона акции на проспекте Руставели. Окруашвили и его партия требуют отставки виновника всех этих событий — министра внутренних дел Георгия Гахарии.

В наполовину мажорной тональности было выдержано заявление лидеров «Европейской Грузии», которое огласила Елена Хоштария. Она поздравила молодежь с победой, подчеркнув, что именно благодаря стойкости митинговавших эти дни юношей и девушек правительство пошло на уступки.

В то же время «Европейская Грузия» продолжает настаивать на отставке Гахарии и подчеркивает, что торговать должностями сейчас не время.

Напомним, что акция протеста в Тбилиси началась 20 июня, а формальным поводом для нее стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию.

А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе». После того как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующие и полицейские. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились.

Они продолжились 22 и 23 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя как студенты грузинских вузов. Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. 24 июня лидер правящей партии выступил с заявлением о готовности обсуждения вопроса перехода на пропорциональную систему выборов парламента. Оппозиция отреагировала на это предложение отрицательно и заявила о намерении продолжать акции и борьбу за выполнение всех требований.