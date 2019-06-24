На вакантное место в Тюменской облдуме претендуют четыре человека

Тюмень, , 19:34 — REGNUM В Тюменской области на мандат депутата региональной думы по Калининскому избирательному округу уже претендуют четыре человека. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным областного отделения ЛДПР, от этой партии на выборы выдвинут депутат думы Тюмени Мурат Тулебаев. Как пишет Накануне.ru, кроме него за это кресло будут бороться гендиректор компании «Мостострой 11» Николай Руссу («Единая Россия») лидер общественного движения «диванные войска» Анатолий Княжев (ЛДПР), а также Максим Карпиков, которого. выдвинула «Справедливая Россия».

Напомним, мандат стал свободен весной. Ранее имевший его Олег Чемезов в марте был назначен вице-губернатором Свердловской области.