МВД Грузии приостановило полномочия 10 участников разгона митинга

Тбилиси, , 19:34 — REGNUM МВД Грузии приостановило полномочия 10 сотрудникам правоохранительных органов, которые участвовали в операции по разгону митинга у здания парламента, сообщил на брифинге 24 июня исполняющий обязанности директора центрального департамента криминальной полиции Мамука Челидзе.

По его словам, акция, которая первоначально была мирной и проходила на территории, прилегающей к зданию парламента, позднее приобрела насильственный характер, участники акции попытались штурмом взять парламент, в групповом порядке нападали на полицейских и оказывали им сопротивление с применением различных тупых предметов.

«С целью предотвращения ожидаемых угроз полиция была вынуждена применить для разгона акции предусмотренные законом специальные средства. Хотим сообщить, что в настоящее время генеральная инспекция министерства внутренних дел изучает возможные нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов. На этом этапе в действиях двух полицейских выявлены признаки уголовного преступления. Материалы для дальнейшего реагирования переданы в прокуратуру», — сообщил Челидзе.

Напомним, что акция протеста в Тбилиси началась 20 июня, формальным поводом для нее стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию. А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе».

После того как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились.

Они продолжились 22 и 23 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя как студенты грузинских вузов. Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. 24 июня лидер правящей партии выступил с заявлением о готовности обсуждения вопроса перехода на пропорциональную систему выборов парламента. Оппозиция отреагировала на это предложение отрицательно и заявила о намерении продолжать акции и борьбу за выполнение всех требований.