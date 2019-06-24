Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Юнус-Бек Евкуров собрался сложить полномочия главы Ингушетии

Политика

«Давайте наберёмся мужества сказать, что сегодня все мы разобщены»

Юнус-Бек Евкуров собрался сложить полномочия главы Ингушетии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Юнус-Бек Евкуров

Магас, 24 июня 2019, 19:33 — REGNUM  Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку.

Об этом он рассказал 24 июня в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии. В частности, Евкуров объявил, что обратится к президенту России с просьбой о досрочной отставке с поста главы республики, хотя в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году.

«Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал Евкуров.

При этом Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что народ республики разобщён и ответственность за это лежит на власти, религиозных кругах и общественных организациях.

«Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы республики», — сказал Евкуров.

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Отставки и назначения глав регионов РФ
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