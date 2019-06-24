Юнус-Бек Евкуров собрался сложить полномочия главы Ингушетии

Магас, , 19:33 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку.

Об этом он рассказал 24 июня в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии. В частности, Евкуров объявил, что обратится к президенту России с просьбой о досрочной отставке с поста главы республики, хотя в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году.

«Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал Евкуров.

При этом Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что народ республики разобщён и ответственность за это лежит на власти, религиозных кругах и общественных организациях.

«Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы республики», — сказал Евкуров.