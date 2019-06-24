Депутат думы Великого Новгорода от «Яблока» пойдёт на выборы в Госдуму

Великий Новгород, , 19:29 — REGNUM Кандидатом в депутаты Государственной думы РФ от партии «Яблоко» по Новгородскому одномандатному округу №134 стала председатель регионального отделения партии, депутат думы Великого Новгорода Анна Черепанова. Как сообщает пресс-служба партии, кандидаты от партии выдвинуты на выборы в Госдуму также в Орловской и Свердловской областях.

Анна Черепанова родилась в 1973 году в Великом Новгороде, окончила Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, кандидат экономических наук. Работала в структурах Министерства транспорта РФ, возглавляла региональную общественную организацию «Собрание коренных новгородцев» и новгородский филиал «Трансперенси Интернешнл — Россия». В 2018 году избрана в думу Великого Новгорода шестого созыва. Является единственным депутатом от партии «Яблоко», возглавляет партийную фракцию.

Напомним, дополнительные выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва по одномандатному округу №134 состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Своих кандидатов на довыборы официально выдвинули также «Партия роста» и «Зелёные».

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