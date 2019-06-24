Китай и Италия обмениваются полицейскими группами

Пекин, , 19:26 — REGNUM В Пекине прошла официальная церемония начала совместного патрулирования с участием китайских и итальянских полицейских, которая состоялась перед башней Юндинмэнь древней городской столичной стены, сообщает 24 июня Синьхуа.

Проект, который запущен в четырех городах-мегаполисах КНР — Пекине, Шанхае, Чунцине и Гуанчжоу — проводится в четвертый раз и продлится до 5 июля. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность и помощь итальянским туристам. Гости из Италии, в соответствии с двусторонним меморандумом, не имеют при себе огнестрельного оружия и другого полицейских спецсредств и будут помогать китайским коллегам своими советами.

В проекте участвуют восемь блюстителей порядка из Италии. Взаимодействие осуществляется на условиях обмена. С мая 2016 года КНР направляет три группы полицейских для совместного патрулирования в туристических центрах Италии. Следующая группа китайских правоохранителей отправится на Апеннины в сентябре нынешнего 2019 года.