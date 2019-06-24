Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ушел в отставку

Магас, , 19:18 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал прошение президенту РФ об отставке. Свое решение он объяснил в обращении к народу Ингушетии.

«Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — заявил Евкуров.

Он подчеркнул, что все, что достигнуто в республике за последние годы, стало возможным благодаря единству народа. Однако в последнее время это единство разрушено, считает глава Евкуров, и ответственность за это лежит на всех, кто представляет власть в субъекте.

«Но одним из главных условий для этого является единство нашего народа. Я отчетливо вижу, что сегодня оно проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза. Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены, — сказано в обращении.

Напомним, что Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. Это уже третий срок в должности главы республики. В 2008 его назначил на этот пост глава государства. В 2013 и 2018 годах на пост руководителя субъекта он избирался парламентом республики.

Сегодня, 24 июня, в своем обращении к жителям Ингушетии он пообещал, что приняв это непростое для себя решение, он будет и впредь делать всё возможное для процветания России и родной Ингушетии.