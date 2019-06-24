Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ушел в отставку

Магас, 24 июня 2019, 19:18 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал прошение президенту РФ об отставке. Свое решение он объяснил в обращении к народу Ингушетии.
Он подчеркнул, что все, что достигнуто в республике за последние годы, стало возможным благодаря единству народа. Однако в последнее время это единство разрушено, считает глава Евкуров, и ответственность за это лежит на всех, кто представляет власть в субъекте.
Напомним, что Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. Это уже третий срок в должности главы республики. В 2008 его назначил на этот пост глава государства. В 2013 и 2018 годах на пост руководителя субъекта он избирался парламентом республики.
Сегодня, 24 июня, в своем обращении к жителям Ингушетии он пообещал, что приняв это непростое для себя решение, он будет и впредь делать всё возможное для процветания России и родной Ингушетии.