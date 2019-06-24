Премьер Франции предлагает России воспользоваться приходом Зеленского

Гавр, Франция, , 19:13 — REGNUM Французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины предоставляет новую возможность для реализации Минских соглашений по Донбассу. Филипп советует России воспользоваться этой возможностью. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает телеканал RT.

«Мы считаем, что избрание нового президента на Украине предоставляет новую возможность для нас и необходимо этой возможностью воспользоваться», — сказал Эдуар Филипп.

Он подчеркнул, что Париж и Берлин якобы этой возможностью активно пользуются. Так Филипп отметил, что Франция и Германия решительно настроены на то, чтобы продвигать ситуацию в позитивном русле благодаря работе «нормандской четвёртке».

Филипп призывает руководство Российской Федерации воспользоваться изменениями и появлением нового президента на Украине для того, чтобы «всецело внедрить» Минские соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти уже не раз заявляли, что не собираются вести переговоры ради переговоров — Москве нужны конкретные результаты, на которые Украина не способна.